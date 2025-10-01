Алла Михеева рассказала, как сейчас живет Иван Ургант

Актриса и телеведущая Алла Михеева, которая во многом стала известна благодаря работе в юмористическом шоу «Вечерний Ургант», рассказала, как сейчас живет автор передачи Иван Ургант. Актриса дала интервью порталу «Леди Mail».

© Вечерняя Москва

С февраля 2022 года передача перестала выходить в эфир Первого канала. Михеева рассказала, что «безумно скучает» по съемкам с Ургантом. Однако закрытие шоу не стало препятствием для общения с телеведущим. По словам артистки, они до сих пор общаются и даже живут недалеко друг от друга.

— Иван — мой сосед, живет в Москве через улицу от меня. Мы иногда вместе выступаем на мероприятиях, недавно вели благотворительный аукцион в поддержку Центра лечебной педагогики «Особое детство». В такие моменты чувствую себя очень счастливой, — поделилась Михеева.

В Сети до этого появлялась информация о том, что ведущий Иван Ургант может вернуться на российское телевидение в ближайшее время. Возвращение Урганта на телевидение «лоббируют люди в высоких кабинетах».

В СМИ также выяснили, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель во Франции 11 марта 2024 года. В качестве основной деятельности якобы было указано производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок.