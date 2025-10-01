Первую жену Табакова заметили на публике впервые за долгое время

Актриса, первая жена актера и режиссера Олега Табакова Людмила Крылова впервые за долгое время была замечена на публике - она посетила открытие нового сезона в «Современнике». Об этом сообщает NEWS.ru.

86-летняя актриса назвала 70 лет работы «Современника» очень хорошим сроком для театра. Крылова, заслуженная артистка РСФСР, продолжает служить в «Современнике» и играет в спектакле «Интуиция», подчеркивает NEWS.ru.

С 1959-го по 1994 год Крылова была замужем за Табаковым. У пары есть сын - Антон Табаков, актер, предприниматель и ресторатор, и дочь - актриса Александра Табакова.

Второй женой Табакова стала актриса Марина Зудина. В их браке родились двое детей - Павел Табаков и Мария Табакова.