Группа «Отпетые мошенники» была одним из самых популярных музыкальных коллективов конца 90-х годов. Их хиты «Всяко-разно» и «Люби меня, люби» собирали стадионы, клипы крутили на ТВ, а песни трио завоевали множество престижных наград.

«Отпетые мошенники» начали путь к славе в 1996 году, когда музыканты Сергей Аморалов и Игорь Богомазов познакомились с ди-джем Вячеславом Зинуровым (Томом Хаосом). Именно Хаос предложил Аморалову и Богомазову читать рэп под танцевальную музыку, что в будущем стало визитной карточкой коллектива. Свой первый концерт группа отыграла 8 декабря 1996 года на фестивале «Танцующий город» в Череповце. Раскрутить трио помогла мать Богомазова, Ольга, которая владела успешным бизнесом.

«Отпетые мошенники» быстро нашли своего слушателя. Незамысловатые и несколько хулиганские песни стали главными хитами поп-музыки тех лет. На пике славы группа завоевала такие награды, как «Золотой граммофон в Кремле», «Стопудовый Хит», «Стильные Штучки», «Песня года. Финал».

В 2000-е годы интерес к «Отпетым мошенникам» начал снижаться. Последний полноформатный альбом «Назло рекордам» группа выпустила в 2008 году. Несмотря на отсутствие нового материала, коллектив до сих пор продолжает концертную деятельность.

Сегодня из легендарного трио в составе коллектива остался только Сергей Аморалов. В 2024 году к нему присоединился Сергей Коваленко, и теперь группа выступает дуэтом. Аморалов неоднократно высказывался в интервью о проблемах коллектива. По информации издания «Газета.ru», он составил письмо для организаторов концертов, в котором информировал, что Зинуров и Богомазов не могут выступать как «Отпетые мошенники».

Игорь Богомазов хотел покинуть трио еще в 2002 году. Ему на замену был официально объявлен как новый вокалист группы Оскар Кучера, который довольно часто выступал с «Мошенниками» на вечеринках. Но в итоге Игорь покинул группу лишь в 2011 году. Считается, что виной всему были его проблемы с алкоголем. Богомазов также неоднократно попадал в выпуски скандальных телешоу из-за проблем с выплатами алиментов. Сейчас музыкант по-прежнему дает концерты под псевдонимом Гарик-мошенник.

Трагедией закончилась жизнь третьего солиста группы Вячеслава Зинурова. В 2021 году он покинул коллектив из-за финансовых разногласий с Сергеем Амораловым. Игорь и Вячеслав даже пытались выступать дуэтом как бывшие «Отпетые мошенники». Но Сергей Аморалов заявил, что они не имеют права это делать. 10 марта 2022 года Зинуров покончил жизнь самоубийством. В смерти исполнителя многие винили именно Аморалова.

