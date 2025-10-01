Стало известно об огромном долге Агутина перед налоговой

Популярный певец Леонид Агутин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более полутора миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Агутин не выплатил по своему ИП налогов на 1 миллион 527 тысяч 537 рублей», — утверждает канал.

Ранее стало известно, что ФНС выставила счет популярному певцу Николаю Баскову на сумму более миллиона рублей. При этом композитор Игорь Николаев задолжал Федеральной налоговой службе 256 тысяч рублей.