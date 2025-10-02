Надежда Кадышева оказалась в центре скандала

Надежда Кадышева оказалась в центре очередного скандала. Российское авторское общество подало в суд иск к театру ее имени за нарушение авторских прав. Оказалось, что во время весеннего концерта в Москве певица исполнила две песни без соответствующего разрешения авторов. Сообщается, что РАО пыталось решить вопрос в досудебном порядке, но их претензии были проигнорированы.

© Global look

Речь идет о произведениях «Течет ручей» и «Россия-Русь». Последнюю композицию для Кадышевой в свое время написал со своей супругой Ксенией именитый поэт Виктор Пеленягрэ. Для него новость о том, что грядут судебные разбирательства, стала удивлением.

- Да, не заплатили? – удивился Виктор Пеленягрэ. - За какую песню? «Россия-Русь»? Заплатит, я уверен! Хотя мне нравится, что в РАО отслеживают подобные моменты. Потому что нас – авторов стихи, к сожалению, не кормят, а только поят, но и то не всегда.

Пеленягрэ уверен, что компания не заплатила авторам случайно.

– Забегались, запелись, отвлеклись – такое бывает, – говорит Виктор. – Как я могу судить их, если все очень зыбко в мире искусства! Я люблю Надежду Кадышеву и Сашу Костюка (мужа звезды – авт.). Мы создали с ними много песен в свое время - альбом целый. А потом я чего-то отвлекся и потерял их телефоны. Но я не против вернуться и написать ей несколько новых судьбоносных песен, которые она будет петь…

– Они – хорошие люди, замечательные, – продолжает Виктор. – То, что не записали авторов, бывает у всех. Что же мы – звери? Я бы мог сказать сейчас: «Это ужасно, я требую сатисфакции». Но я не буду так говорить. Это же смешно. Я сам время от времени теряюсь в этих вопросах.

Пеленягрэ радуется нынешнему успеху Кадышевой. Он уверен: такая востребованность «Золотого кольца» не случайна. По словам легендарного поэта, Надежда вместе с мужем всегда работали на совесть.

– Они очень грамотно выстраивали репертуарную политику, – объясняет Виктор. – Я вообще удивлялся, что Надежда не на таком серьезном плаву была долгое время. Потому что у нее хороший репертуар был всегда. Во-первых, для нее писал Виктор Пеленягрэ, что вообще-то не плохо. У Надежды всегда были правильные тренды. Поэтому нынешняя ее популярность – заслуженная. Как говорится: «Бог все делает вовремя». Значит, так нужно было, чтобы именно в это судьбоносное для нашей страны время они с Сашей явили себя миру во всей красе.