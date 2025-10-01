Директор Краско ответил на слухи о фиктивности последнего брака актера

Директор актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов прокомментировал слова сиделки о том, что последний брак артиста был фиктивным. Речь идет о Наталье Шевель – ученице знаменитости.

© Passion.ru

Говорилось, будто Краско решился на союз ради участия в ток-шоу за деньги.

«Никакой это был не фиктивный брак. Наташа Шевель была ученицей Ивана Ивановича. Она первая начала оказывать ему знаки внимания: подавала шляпу, наливала кофе», - поделился Смородинов с изданием «Абзац».

Роман зарождался на глазах директора Краско. По его словам, со временем возлюбленные «прикипели» друг к другу, стали жить вместе.

«Пышные свадьбы не закатывают ради ток-шоу. На какие деньги? Все было по-настоящему, любили друг друга», - сказал Смородинов.

Он объяснил развод супругов: директору известно, что причиной разрыва стало нежелание девушки иметь детей. Шевель боялась остаться одна с ребенком после смерти актера.

О браке Краско со студенткой стало известно в 2015 году. Спустя три года супруги развелись. Шевель была четвертой женой Краско, сейчас ей 34 года.

Ранее сиделка актера рассказала, что после его смерти остались фотографии, шарф и очки.