Мать Сергея Жукова доставили в больницу

Мать лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, 72-летняя Лилия Жукова попала в больницу.

Информацию подтвердил PR-директор певца Петро Шекшеев.

— Я могу подтвердить, что действительно мама госпитализирована. Врачи пока не дают прогнозов. Будем надеяться на лучшее, — уточнил он в беседе с 360.ru.

По данным Telegram-канала Mash, Лилию Жукову госпитализировали с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» — нарушение кровообращения в задних отделах мозга. В больницу мать доставил сам исполнитель.

