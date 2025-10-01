«Куда же без Олечки»: Киркоров об отношениях с Бузовой

Общение с телеведущей Ольгой Бузовой настолько близкое, что возникает ревность к творческим союзам с другими людьми. Об этом заявил певец Филипп Киркоров, слова которого приводит Telegram-канал «Звездач».

Киркоров поделился с журналистами своим мнением об отношениях с Бузовой на премьере короткометражной драмы «Кровикс».

«Куда же без Олечки Бузовой… Она ревнует меня к MARGO, и я ревную ее к Галустяну. Мы не пишем, мы пообщаемся в FaceTime», — заявил артист.

Напомним, что летом Киркоров и Бузова привлекли к себе внимание на концерте Димы Билана. Фанаты сняли, как артисты целовались. А в сентябре появилась информация о том, что Филипп Киркоров приревновал Ольгу Бузову во время съемок «Лунных мелодий Кима Брейтбурга». Сама Бузова отреагировала на это с юмором, назвав Киркорова «ревнушкой».