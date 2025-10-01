В Сети возмутились сохранением Аллой Пугачевой прав на 166 композиций

Недавно в СМИ появилась информация о том, что певица Алла Пугачева сохранила права на 166 песен и до сих пор получает отчисления за их исполнение другими артистами.

© Passion.ru

Пользователи Сети остались крайне недовольны таким положением дел. Многие удивлены тем, что кто-то до сих пор поет песни Аллы Борисовны. «Больше нечего петь?», — интересуются люди.

«Тут еще фильмец вышел. Ремейк “Москва слезам не верит” – там песен полно в ее исполнении. Просто замечательно», «Песни фуфловые и не были популярными особо, вытье какое-то», «Пугачеву не боготворили. Смотрели и слушали песни, потому что все собой заполнила», «Женщина, которая гребет… дивиденды», — пишут другие комментаторы.

По мнению многих, артистку надо лишить доходов. А все средства направить на нужды граждан.

«Лучше деньги с ее песен перечислять детям, старикам – всем, кто нуждается. По телевизору каждый день просят на операции. А тут собирать ничего не надо будет», «Ввести налог на ее песни!», «Поверьте, мы ничего не потеряем, если не послушаем про художника с розами или про журавленка, айсберг и прочее», — предлагают люди.

Кроме того, пользователи призывают лишить Пугачеву гражданства и признать иноагентом, как ее супруга:

«Почему ее еще не лишили гражданства и прав на все имущество? Она же настоящий предатель!», «Ну вот почему ей не дают иноагента и не привлекают за поддержку терроризма? В таком случае ее могли бы лишить этих выплат. Значит, кто-то ей покровительствует!».

Ранее мы писали, что депутат ГД Михаил Иванов предложил передать замок Аллы Пугачевой РПЦ.