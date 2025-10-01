Фанаты Николь Кидман «набросились» на Кита Урбана после новости о разводе

Певца Кита Урбана раскритиковали за решение развестись с актрисой Николь Кидман после 19 лет брака. Об этом сообщает издание Daily Mail.

29 сентября стало известно, что Кит Урбан и Николь Кидман расстались. По информации журналистов, инициатором развода был певец. Сообщалось, что знаменитости живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом. Поклонники артистки резко отреагировали на новость. Интернет-пользователи осудили певца за развод.

«Вы с ума сошли? Николь — настоящая красотка. Вам должно быть очень повезло, что у вас такая красотка-легенда, звезда первой величины», «Извините, но по мне Кит никогда не был идеальным мужем. Николь не раз плакала из-за него...», «Ты потерял самое лучшее, что случалось в твоей жизни», — писали в комментариях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с музыкантом. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия.

С 2005 года Кидман состояла в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У них есть двое общих детей: помимо Сандей Роуз, они воспитывают 14-летнюю Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.