Киркоров объяснил слова своей дочери в обращении к крестной маме

Недавнее видео в блоге дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории вызвало неожиданную волну обсуждений. Девочка обратилась к своей крёстной Наталье Ефремовой словом «мама». Несмотря на то, что ролик вскоре был удалён, публика успела его увидеть. На вопрос настоящая ли это мать девочки ответил сам певец в беседе с Super.

Артист развеял все слухи и объяснил ситуацию. По его словам, никакой ошибки в словах дочери не было.

«Это наша крёстная. Она и обращается к ней как к крёстной. А крёстная как бывает? Крёстная мама. Поэтому всё правильно», — отметил Киркоров.

Предположительно, непонимание появилось из-за детской непосредственности и особенностей языка. Алла-Виктория называет Ефремову именно «крёстной мамой», что в итоге и прозвучало в сокращённой форме.