Татьяна Буланова рассказала, по какому человеку сильно скучает

В преддверии Дня учителя певица Татьяна Буланова рассказала, что по сей день помнит своего первого школьного педагога Наталью Мазневу.

© Газета.Ru

В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что очень по ней скучает.

«Многие на всю жизнь запоминают своего первого учителя. Вот мы с моими одноклассниками тоже никогда не забудем нашу первую учительницу Наталью Мазневу. К сожалению, ее уже нет в живых, но это был великолепный педагог», — поделилась воспоминаниями артистка.

По ее словам, Мазнева вела у них уроки с начальных классов, но оставалась рядом даже после перехода ребят в старшую школу – вплоть до 10 класса. Певица отметила, что, уже будучи взрослыми, ее бывшие ученики каждый год приходили в гости к педагогу, чтобы отблагодарить ее за доброту и знания.

«Я очень по ней скучаю», — призналась Буланова, отметив, что сегодня очень тяжело встретить учителя такого высокого мастерства, как Мазнева.

До этого специалисты выяснили, что россияне чаще всего называют своими любимыми учителями преподавателей русского языка и литературы – так ответили 15% участников соответствующего опроса. На втором месте оказались учителя математики (14%), а замыкают тройку самых любимых учителей преподаватели истории (11%). Говоря об отношении ко Дню учителя, шесть из десяти опрошенных (58%) заявили, что воспринимают праздник положительно. Четверо из десяти равнодушны к нему, а 1% заявили, что ненавидят этот праздник.