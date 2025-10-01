Тоска по дому, пристрастие к алкоголю, заявление об ударах по России: как живет Лазарева*

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом в РФ, внесена в реестр террористов и экстремистов) рассказала о своем желании вернуться на родину. Как живет артистка за границей, с какими заявлениями она выступала и правда ли, что у нее возникли проблемы со злоупотреблением алкоголем, разбиралось издание News.ru.

После начала спецоперации телеведущая Татьяна Лазарева* переехала в Испанию. В декабре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к шести с половиной годам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Ей запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Кроме того телеведущая находится в международном розыске.

Лазарева* отреагировала на эти новости, опубликовав фото с бокалом шампанского в руке. При этом она признавалась, что не посещает те страны, которые могут выдать ее России.

Возвращение в Россию

А в соцсетях Лазарева* рассказывает о тоске по родному дому и стране, признаваясь подписчикам, что хотела бы вернуться в Россию и изначально не хотела с ней расставаться.

Особое место в сердце звезды занимает родной город Новосибирск. Телеведущая рассказала, что очень по нему скучает: не столько по пейзажам, сколько по тем чувствам, которые ей довелось там испытать, и по друзьям, отмечает издание.

Проблемы с алкоголем

Юмористку начали подозревать в злоупотреблении алкоголем после того, как телеведущая Ксения Собчак пожаловалась, что на съемках программы «Две звезды» от Татьяны Лазаревой* исходил характерный запах.

По словам журналистки, ее коллега принесла коньяк в гримерку, а ее поведение на съемочной площадке было ужасным. В свою очередь журналист Владимир Соловьев назвал Лазареву* «тяжело пьющей женщиной», а ее состояние — «алкоголической агрессией».

Сама же Лазарева* жаловалась, что в Испании она столкнулась с бытовыми трудностями и напряженной обстановкой, а стресс начала снимать алкоголем. Однако на следующее утро после таких эпизодов она осознавала необходимость искать другие пути решения проблем и начинала вести трезвый образ жизни. При этом сейчас юмористка зарабатывает на жизнь, проводя экскурсии для туристов по виноградным плантациям и гастрономические вечера.

Высказывания об атаках ВСУ на Россию

В июле этого года Татьяна Лазарева* неожиданно вспомнила свои слова об атаках Вооруженных сил Украины по России, которые она ранее называла вырванными из контекста и пыталась оправдать, отмечает издание.

Однако, согласно новому заявлению телеведущей, ее фраза о том, что она радуется атакам украинских беспилотников по российским регионам, была искренней.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объяснил, почему Лазарева* так себя ведет.

«Когда Лазарева* изначально делала это высказывание, на тот период у нее все было плохо, она сама на это жаловалась. Сейчас, когда она поработала по западным методичкам, дела у нее наладились, все стало хорошо. Это благодарность хозяевам, которые ее кормят», — уверен Бородин.

Напомним, что в 22 июля 2022 года министерство юстиции РФ включило Лазареву* в реестр иностранных агентов. Телеведущая, уехавшая из России, не раз высказывалась против спецоперации на Украине, а также критиковала родную страну. В частности, Лазарева* называла россиян «пьяницами и наркоманами, которым нужна только жрачка и развлекуха». При этом она признавалась, что запретила жить своим детям в России из-за своего статуса иноагента.

*признана иноагентом в России и внесена в перечень террористов и экстремистов РФ.