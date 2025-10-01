Ранее отцовство, арест за наркотики и развалившийся брак: судьба Тимы Белорусских

В 2018 году трек «Мокрые кроссы» взорвали чарты, а уже в 2019 году Тима Белорусских получил звание кумира молодежи. Однако за его популярностью крылись тайны, в том числе и ребенок, который родился, когда артисту было всего 16 лет. Starhit вспомнил судьбу знаменитости в день его 27-летия.

Поиски себя

Тимофей Морозов родился 1 октября 1998 года в Минске в семье оперного певца и флейтистки, которая преподавала музыку. Ребенок часто бывал с отцом в Германии на гастролях, где выучил немецкий язык.

В возрасте шести лет Морозова отдали в класс игры на виолончели, а вместо обычной школы он поступил в Республиканскую музыкальную гимназию при Белорусской государственной академии музыки. Однако любовь юноши к инструменту иссякла к девятому классу, и он перешел в лингвистический колледж, где Тимофея хватило всего на две четверти — парня отчислили за прогулы.

После окончания 10 класса в обычной районной школе, Морозов пошел в колледж искусств, где не продержался и семестра. Уже тогда он писал тексты песен, параллельно работая официальном и грузчиком.

На сцену Тима вышел впервые еще в 2012 году — тогда он выступил в клубе Fabrique. В 2016 году он попытался пробиться на ТНТ через стендап, однако провалился в шоу «Comedy Баттл». Первая попытка пройти кастинг в клубе Re:Public, чтобы присоединиться к Kaufman Label, с треском провалилась: руководитель музыкального объединения Александр Розниченко раскритиковал выступление Тимофея, посчитав его робким и сырым. В 2017 году артист, наоборот, оказался слишком энергичным, хотя в этот раз Розниченко оценил потенциал и уговорил коллег принять Морозова в лейбл.

Трек Тимы «Рассвет» настолько понравился Александру, что тот потащил подопечного на запись ночью. Вскоре юноша буквально стал жить в студии, что стало причиной его конфликта с продюсером. Навести мосты помог аранжировщик, который был одноклассником музыканта: исполнитель вернулся к лейблу с «Привычкой убегать».

Громкий успех

Широкая популярность накрыла Белорусских после трека «Мокрые кроссы». С тех пор минчанина стали слушать на просторах всего СНГ. Вскоре появились песни «Незабудка» и «Витаминка», а Тимофей начал собирать стадионы. К этому молодой человек оказался абсолютно не готов.

«Мне действительно было нелегко. Во-первых, настигла рутина. Я получаю удовольствие от концертов, но бесконечные записи, выступления — все это иногда утомляет. Элементарно устаешь. Во-вторых, у нас были серьезные проблемы с квартирой, мы едва ее не потеряли. Вопрос удалось решить, но это было сложно. Сейчас продолжаем жить с семьей там же», — говорил он.

Не привыкли к успеху сына и близкие. Мама Тимы, которая тогда находилась в декрете, просила денег, а после предоставляла наследнику полный отчет о тратах. Музыкант просил родительницу так не делать и не выходить на работу, однако та все равно планировала устроиться в детдом преподавателем.

Следом публика увидела два сольных альбома артиста, а «Незабудка» удостоилась «Золотого граммофона». Кроме того, Тима победил в номинации «Любимый музыкальный исполнитель российских зрителей» на премии Kids' Choice Awards 2020.

Уход с лейбла

В 2020 году Морозов внезапно ушел из Kaufman Label и зарегистрировал новые аккаунты в соцсетях. Сперва артист говорил, что просто хотел самостоятельности, однако оказалось, что к этому Тиму подтолкнул целый ряд причин. Он сетовал, что условия были слишком жесткими.

«Сто рублей гонорар — и мне ничего не принадлежит. Саш, как ты мог мне такое дать подписать?», — возмущался артист.

Розниченко заявлял, что вложил в подопечного немало средств, однако со временем он становился все более недовольным, а однажды заявил всей команде, что уходит. Артисту не нравилось, что музыку за него стали писать другие люди, а ради имиджа свободного и привлекательного парня ему пришлось скрывать личную жизнь. Подробности всплыли лишь когда Белорусских попал в скандал.

Судебный приговор и тайная семья

В январе 2021 года Тиму задержали по обвинению в хранении запрещенных веществ вместе с другом. Товарища поместили в СИЗО, а артиста отпустили дожидаться решения суда домой благодаря залогу. Сам музыкант сперва опровергал новости, но позднее его пиар-агент подтвердила задержание. В конечном счете Тима признал вину и получил ограничение свободы сроком на два года.

Тем временем артист решил признаться: еще в 16 лет он стал отцом дочки Софии, которую ему родила 17-летняя девушка Яна.

«Эта неопытность существовала совместно с первой любовью, с желанием попробовать что-то новое в своей жизни. Немножечко безответственный я был. Но у нас ни секунду не было сомнений, что будем рожать. Самое жесткое было рассказать родителям», — вспоминал музыкант.

В день выхода первого альбома Яна выпала с балкона седьмого этажа и получила серьезные травмы. Артист уезжал в тур и с девушкой остался близкий друг, который в итоге стал ее возлюбленным. Сам Белорусских отмечал, что если бы не поехал работать, то за реабилитацию матери его дочки было бы нечем платить.

Расставания как такового не было: влюбленные поняли, что их дороги разошлись. Они вместе продолжили воспитывать девочку, а когда артист вернулся на сцену, то на концерте в Москве заметили Яну и Софью.

В период наказания музыканту нельзя было покидать квартиру после 19:00 и выступать, но Белорусских продолжал писать музыку. Кроме того, недавно он обмолвился о работе с командой рэпера Гуфа. Тима обещает, что с 2026 года начнет возвращаться к большим площадкам с новой программой.