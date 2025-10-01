Песни оскорбишей ребенка Mia Boyka захотели внести в школьную программу

В России выступили за включение песен Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) в школьную программу. Инициатор введения данной меры — депутат Госдумы Михаил Романов, передает «Абзац».

Напомним, что ранее Министерством просвещения РФ был опубликован перечень композиций, которые рекомендованы для изучения в рамках школьной программы. Он включает в себя песни SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова и Дениса Майданова. Романов считает целесообразным присмотреться к творчеству певицы Mia Boyka.

По словам депутата, «дети хотят изучать тех исполнителей, которых они слушают». Он отметил, что в ближайшем будущем собирается взяться «за тщательное изучение» творчества Mia Boyka. Романов подчеркнул, что у певицы достаточно патриотические песни.

Высмеявшая девочку-квадробера певица оскорбила китайцев

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила не платить артистам баснословные гонорары за концерты в честь 80-летия Победы. По ее мнению, преданность Родине должна подтверждаться не деньгами, а искренними выступлениями для народа и особенно для семей участников СВО.