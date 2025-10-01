Macan грозят уголовное дело и тюрьма

Рэперу Макану (Macan, настоящее имя Андрей Косолапов) грозят уголовное дело и тюрьма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. Сейчас от него снова потребовали явиться в военкомат — седьмая повестка отправлена по месту его регистрации в московских Раменках.

В случае, если артист проигнорирует ее и не явится в военкомат до 20 октября, против него возбудят уголовное дело за уклонение, объявят в федеральный розыск, заблокируют счета. По таким делам уклоняющимся от призыва грозят 2 года лишения свободы.

Сейчас Косолапов находится в гастрольном туре.

В августе Macan получил 40 штрафов за нарушение ПДД за месяц. Macan оштрафовали на сумму общей суммой 84,5 тысяч рублей. Отмечается, что певец 30 раз превысил скорость, а также 10 раз неправильно парковался. На данный момент исполнителю осталось погасить 14 взысканий на 22 тысяч рублей.