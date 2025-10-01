Дана Борисова стала женой короля рыбного бизнеса

48-летняя телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала о своих отношениях с 45-летним бизнесменом Кириллом в новом выпуске шоу «Четыре жены». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

По словам Борисовой, их формат отношений строится на принципе «гостевого брака». Телеведущая призналась, что главным преимуществом подобного союза является отсутствие бытовых обязанностей.

«Нас вдохновляет пара Моники Беллуччи и Венсана Касселя — думаю, у их гостевого брака были такие же плюсы, как и у нашего. Нам не очень комфортно жить вместе постоянно, потому что у меня давно не было нормальных отношений, а были только альфонсы, которые мною пользовались», — призналась знаменитость.

Также Борисова раскрыла, что ее супруг — успешный предприниматель, который не только финансово ей помогает, но также и чрезвычайно внимателен к ней. Она отметила:

«Кирилл – король рыбного бизнеса. Он любит водить меня по магазинам, уделять внимание. У него 7 детей от пяти жен — и они все «в шоколаде».

Выпуск с Борисовой выйдет 2 октября в 16:00 на телеканале телеканал «Пятница!».

Телеведущая Дана Борисова была замужем два раза. Первым ее супругом стал бизнесмен Максим Аксенов. В их союзе родилась дочь Полина. В 2015 году звезда связала себя узами брака с предпринимателем Андреем Трощенко. Почти через год пара развелась.