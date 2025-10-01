Карьера, экстрасенсорика и муж из России: как живет Надежда Грановская

Портал NEWS.ru рассказал, как сложилась жизнь бывшей участницы группы «ВИА Гра» Надежды Грановской (Мейхер). Издание отмечает, что у певицы есть своя линия одежды и блог, в котором она рассказывает о «тонком мире».

Путь к славе

Грановская родилась в селе Збручовка Хмельницкой области Украины. После окончания школы будущая певица поступила в Хмельницкое педагогическое училище на факультет музыкального воспитания и хореографии.

В середине 2000 года организатор концерта Валерия Меладзе в Хмельницком сообщил Грановской, что брат певца, композитор Константин Меладзе проводит кастинг в новую группу. Грановская отправила свои фото для участия в кастинге и через несколько месяцев ее пригласили в первый состав «ВИА Гры» вместе с Аленой Винницкой. В 2003 году сформировался «золотой состав» группы, в который также вошли Вера Брежнева и Анна Седокова.

Покинув группу в 2006-м, Грановская работала на телевидении - была ведущей программы «Невероятные истории любви», принимала участие в проекте «Танцы со звёздами». В 2009 году певица вернулась в «ВИА Гру» и оставалась в группе до ноября 2011-го.

Грановская выпустила сборник стихотворений, вернулась на сцену в качестве сольной исполнительницы, поставила музыкальный спектакль, снялась в многосерийном фильме «Ничто не случается дважды», стала продюсером молодой певицы, а в 2021-м дебютировала в опере в роли Кармен. Также певица создала собственную коллекцию одежды.

Семья

В 2002 году Грановская родила своего первого ребенка - сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. В 2014-м певица вышла замуж за российского бизнесмена Михаила Уржумцева, президента компании, владеющей несколькими брендами одежды. В их браке родились двое детей - дочери Анна и Мария.

«Тонкие миры»

В 2024 году СМИ начали писать, что Грановская «стала экстрасенсом». На самом деле у нее появился новый блог, в котором певица начала рассказывать о духовности и самопознании. Как отмечает NEWS.ru, артистка рассказывала, что начала получать некие знаки от высших сил, когда была ребенком. По словам Грановской, так происходило ее знакомство с «тонким миром».

«И это было не просто знакомство, это было вспоминание, для чего ты здесь. Знакомство с другими цивилизациями, проявления на физическом уровне моих прошлых жизней», - процитировало издание певицу.

Где живет Грановская

Украинские СМИ пишут, что точной информации о месте жительства Грановской нет. В мае 2025-го в соцсетях появилось видео с певицей, снятое в Германии. На записи она отмечала, что приехала в страну из Италии. Украинский кризис певица не комментирует.