В семье арестованной блогерши произошло несчастье

Трехлетний сын блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), находящейся под домашним арестом, был прооперирован после того, как во время игры с братом повредил легкие. Об этом рассказал РИА Новости партнер адвокатского бюро ЕПАМ адвокат Константин Третьяков.

По его словам, травму ребенок получил после того, как уронил на себя стол. При этом для госпитализации потребовалось специальное разрешение следователя из-за того, что Валерия Чекалина находится под домашним арестом.

«От удара были повреждены легкие. Валерия оперативно получила разрешение от следователя на выезд в больницу. Из-за ремонта дороги на Новорижском шоссе и ДТП движение было затруднено, но благодаря сотрудникам ДПС удалось вовремя доставить ребенка в больницу», - пояснил адвокат.

Константин Третьяков пояснил, что оформлявшие ДТП сотрудники ДПС пересадили мальчика вместе с бабушкой к себе в машину и довезли до больницы с мигалкой, а Чекалина ехала за ними.

Врачи поставили ребенку диагноз пневмоторекс, после операции он быстро пришел в себя и уже снят дренаж из легких. «Сейчас его состояние оценивается медиками как стабильное», - уточнил защитник.

Мать блогерши Лерчек сообщила о тяжелом финансовом положении семьи

Напомним, что 4 октября 2024 года блогера Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина отправили под домашний арест. Им, а также их бизнес-партнеру, было предъявлено обвинение в проведении валютных операций с представлением документов с заведомо недостоверными сведениями. По версии следствия, таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей.

В сентябре 2025 года мать блогера Валерии Чекалиной Эльвира Феопентова рассказала о существенном ухудшении финансового положения семьи. Она заметила, что на фоне сложившейся ситуации вынуждена распродавать брендовые вещи дочери.