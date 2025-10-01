Волочкова с перекошенным ртом вышла на связь и ужаснула народ

Анастасия Волочкова после завершения профессиональной балетной карьеры не ушла в тень. Наоборот, она стала еще популярнее. Буквально каждый шаг артистки подвергается пристальному вниманию и обсуждению. Правда, в основном балерину критикуют. Судя по комментариям, многим интернет-пользователям не нравится поведение Анастасии, ее высказывания относительно родственников и нецензурная лексика в интервью.

© ТВ Центр

Однако сама балерина уверена, что ей просто завидуют. Волочкова не реагирует на негативные комментарии и в основном отключает возможность оставлять отзывы на своих официальных страничках в различных социальных сетях. Впрочем, когда у артистки заканчивается терпение, она недвусмысленно отвечает ненавистникам.

"Хочу сказать всем тем, кто хочет научить меня жизни, - пока, неудачники", - коротко обратилась к хейтерам Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", записав себя на видео.

Вот только интернет-пользователи ужаснулись при виде балерины. По мнению особо наблюдательных комментаторов, у Волочковой с лица "съехал" фильтр, отчего рот перекосило. В результате артистка предстала в странном виде перед подписчиками.