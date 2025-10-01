От Эдит Пиаф до безногой дрессировщицы: лучшие роли Марион Котийяр

«Хороший год» (2006). Картина появилась благодаря одному забавному обстоятельству. Режиссер Ридли Скотт, владевший к тому моменту домом на юге Франции, хотел снять какую-нибудь ленту в этих местах. Соседом его был английский писатель Питер Майль. Сценарий по уже выпущенному произведению для Скотта он делать не хотел, зато создал новый роман, «Хороший год», — о молодом мужчине, получившем в наследство от любимого дяди винодельню в Провансе. Романтическая драма с элементами комедии рассказывает, как англичанин приезжает на винодельню с намерением ее продать, узнает, что виноград на ней паршивый, а вино пить невозможно, но обнаруживает в подвале бутылки таинственного, очень качественного и безумно дорогого вина. Роль наследника загадочной винодельни исполнил Рассел Кроу. Марион Котийяр сыграла молодую и прекрасную хозяйку ресторана, с которой у него завязывается роман, но быть вместе им не суждено, потому что она не может уехать из Прованса, а у него вся жизнь в Лондоне.