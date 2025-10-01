От Эдит Пиаф до безногой дрессировщицы: лучшие роли Марион Котийяр

Газета.Ru
«Такси» (1998), «Такси 2» (2000), «Такси 3» (2003). Вышедший в 1998 году комедийный боевик «Такси» стал основой одной из самых коммерчески успешных франшиз во французском кино. Харизматичный таксист Даниэль, обаятельно нарушающий правила дорожного движения (Сами Насери), неуклюжий полицейский Эмильен, неспособный добиться успеха без помощи друга (Фредерик Дифенталь), очаровательная невеста таксиста Лили (Марион Котийяр) – благодаря такому трио картина была обречена на успех. Продюсером и автором сценария «Такси» был Люк Бессон, вынашивавший идею фильма еще во время съемок «Пятого элемента». Неудивительно, что франшиза вышла милой, динамичной, остроумной. Марион Котийяр сыграла Лили в трех лентах серии. Впрочем, в последнем фильме (а всего их пять) 2018 года нет уже не только Лили, но и Даниэля с Эмильеном.
«Влюбись в меня, если осмелишься» (2003). Оригинальное название французской картины — «Jeux d'enfants», «Детские игры». Она рассказывает историю молодых людей, Жюльена Жанвье (Гийом Кане) и Софи Ковальски (Марион Котийяр), которые с восьми лет играют в странную игру: они берут друг друга на слабо, давая сложные, а иногда и жестокие задания. Играют — и слишком увлекаются, не сумев вовремя стать искренними друг с другом и распознать свои чувства. Финала у фильма два: печальный и милый. Конечно, хочется выбрать второй. Через несколько лет после выхода фильма между Гийомом Кане и Марион Котийяр, давними друзьями, завязался роман.
«Долгая помолвка» (2004). В этой картине Жан-Пьера Жене на основе одноименного романа Себастьена Жапризо Марион Котийяр досталась второстепенная роль — проститутки Тины Ломбарди, потерявшей любимого на фронтах Первой мировой войны. Этот факт противопоставляет ее главной героине Матильде (Одри Тоту): она как раз ищет любимого человека, который попал под трибунал во время битвы на Сомме за то, что нанес себе увечья, не желая идти в атаку. Хотя он и его товарищи, осужденные за то же самое, были выброшены на нейтральную полосу между двумя линиями фронта, Матильда верит, что ее жених жив. Фильм собрал целый букет наград и номинаций. Он получил пять премий «Сезар», в том числе и за лучшую женскую роль второго плана, которая досталась Марион Котийяр.
«Хороший год» (2006). Картина появилась благодаря одному забавному обстоятельству. Режиссер Ридли Скотт, владевший к тому моменту домом на юге Франции, хотел снять какую-нибудь ленту в этих местах. Соседом его был английский писатель Питер Майль. Сценарий по уже выпущенному произведению для Скотта он делать не хотел, зато создал новый роман, «Хороший год», — о молодом мужчине, получившем в наследство от любимого дяди винодельню в Провансе. Романтическая драма с элементами комедии рассказывает, как англичанин приезжает на винодельню с намерением ее продать, узнает, что виноград на ней паршивый, а вино пить невозможно, но обнаруживает в подвале бутылки таинственного, очень качественного и безумно дорогого вина. Роль наследника загадочной винодельни исполнил Рассел Кроу. Марион Котийяр сыграла молодую и прекрасную хозяйку ресторана, с которой у него завязывается роман, но быть вместе им не суждено, потому что она не может уехать из Прованса, а у него вся жизнь в Лондоне.
«Жизнь в розовом цвете» (2007). Роль Эдит Пиаф в биографической картине о жизни певицы принесла Марион Котийяр «Оскар»: впервые премия лучшей актрисе досталась за фильм, снятый не на английском языке. Помимо «Оскара», Котийяр получила также «Золотой глобус», «Сезар» и премию BAFTA. Фильм иллюстрирует ключевые моменты для судьбы Эдит Пиаф: детство с бабушкой, хозяйкой борделя, первые выступления в кабаре, любовь к боксеру Марселю Сердану, трагически погибшему в авиакатастрофе, лечение от наркозависимости, последнее выступление с песней «Non, je ne regrette rien». Пересказ нелинеен — режиссер Оливье Даан постарался не сделать очередной сухой байопик, а добавить проекту жизни. Сценарий он писал, держа в голове образ Марион Котийяр: заметив однажды по фотографии сходство актрисы с молодой Пиаф, постановщик пригласил ее на роль без проб.
«Девять» (2009). Романтическая музыкальная драма снята на основе одноименного мюзикла, который вдохновлен фильмом Федерико Феллини «Восемь с половиной». Режиссером картины стал Роб Маршалл, уже успевший до этого снять «Чикаго». Главный герой фильма — итальянский режиссер Гвидо Контини (Дэниэл Дэй-Льюис), у него творческий кризис. И не только творческий: он окружен влюбленными в него женщинами, среди которых жена (Марион Котийяр), любовница (Пенелопа Крус), звезда его фильмов (Николь Кидман), журналистка (Кейт Хадсон). После разнообразных перипетий он поймет, что любит все-таки только жену. Но поздно.
«Ржавчина и кость» (2013). Это драматичная история вышибалы в ночном клубе Али (Маттиас Схунартс) и потерявшей ноги в результате инцидента дрессировщицы косаток Стефани (Марион Котийяр). Картина претендовала на Каннском фестивале на «Золотую пальмовую ветвь», но не получила награду — равно как и «Оскар», которого для нее ожидали. Зато забрала несколько «Сезаров», а Марион Котийяр была номинирована на «Золотой глобус». Готовясь к съемкам, Марион брала уроки плавания и провела неделю в парке Marineland в Антибе, чтобы понять, как дрессируют косаток.
«Два дня, одна ночь» (2014). Действие фильма Жан-Пьера и Люка Дарденнов происходит в Бельгии. Мать двоих детей Сандра, жительница маленького бельгийского городка, должна вернуться на работу на фабрику по производству солнечных панелей после перерыва из-за борьбы с депрессией. Но узнает, что коллеги проголосовали за ее увольнение, чтобы не лишиться годовых бонусов. У нее есть два дня — суббота и воскресенье, — чтобы поговорить с 14 сотрудниками компании и убедить их отозвать свой голос. Это был первый случай, когда братья Дарденн пригласили на роль в своей картине известную актрису, — до тех пор они предпочитали работать с менее прославленными исполнителями. Марион Котийяр для фильма пришлось избавиться от своего парижского произношения и освоить бельгийский акцент. Это позволило ей выглядеть аутентично. А картина принесла ей номинации на премии «Оскар» и «Сезар».
«Макбет» (2015). В этой экранизации шекспировской трагедии Марион Котийяр досталась роль Леди Макбет. Ее супруга, шотландского лорда Макбета, сыграл Майкл Фассбендер. Выступления актеров активно хвалили критики: некоторые даже назвали этот дуэт «парой мечты», признавая, что оба излучают харизму, которой для картины о тиране-цареубийце и супруге, убедившей его убить короля, даже многовато.
«Это всего лишь конец света» (2016). Главную роль в этом фильме Ксавье Долана исполнил Гаспар Ульель. Он сыграл писателя Луи, который возвращается в родительский дом после 12-летнего отсутствия, чтобы сообщить семье, что он смертельно болен. Однако дело до важного объявления так и не доходит — вся семья занимается выяснением отношений. Картина собрала весь цвет современного французского кино. Мать Луи сыграла Натали Бэй, брата Антуана — Венсан Кассель, его жену Катрин — Марион Котийяр, а младшую сестру — Леа Сейду. Почему-то на Каннском фестивале фильм освистали – и при этом потом дали ему Гран-При жюри.
«Союзники» (2016). В этой романтической драме Роберта Земекиса партнером Марион Котийяр стал Брэд Питт. Он сыграл канадского пилота, который во время Второй мировой войны направляется в Касабланку, чтобы убить посла Германии. Актрисе досталась роль бойца французского Сопротивления, которой пришлось бежать в Марокко. Но не все так просто: после успешной миссии они поженятся и станут родителями, однако вскоре пилот узнает, что его жена — не та, за кого себя выдает. Перед съемками Марион Котийяр пришлось учиться обращению с огнестрельным оружием, но она так и не смогла привыкнуть держать его в руках, испытывая сильнейший дискомфорт.
«Маленькие секреты большой компании» (2019). Марион Котийяр и Гийом Кане не раз сотрудничали на съемочной площадке. Одной из совместных работ стала эта картина о компании друзей, приехавшей сделать сюрприз своему приятелю на виллу на мысе Кап-Ферре. Увы, они попали в неподходящий момент, и у общего друга нет желания веселиться. Картина стала сиквелом фильма Гийома Кане «Маленькие секреты» 2010 года с теми же Франсуа Клюзе, Жилем Леллушем и Бенуа Мажимелем.
«Маленькая девочка в голубом» (2023). Самая необычная и сложная роль в фильмографии Марион Котийяр. В картине режиссера Моны Ашаш она воплотила образ ее матери Кароль Ашаш — французской писательницы, совершившей самоубийство в 2016 году. Это биографический фильм, изобилующий документальными кадрами из архива Кароль Ашаш и подлинными аудиозаписями, рисующими картину жизни богемного Парижа 60-х и 70-х. В фильме много настоящего — даже черные бусы, которые носит в кадре Марион Котийяр, принадлежали самой Кароль Ашаш.
В 2005 году у Марион Котийяр завязался роман с Гийомом Кане. Официально они в брак так и не вступили, но дважды стали родителями: в 2011-м у них родился сын, в 2017-м — дочь. За это время партнеры не раз встречались на съемочной площадке, последняя из их совместных работ выйдет в 2026 году — это будет фильм «Карма». В июне 2025-го пара объявила о расставании по «совместному решению». На фото: актриса Марион Котийяр и ее муж Гийом Кане на красной дорожке 40-й церемонии вручения премии «Сезар» в Париже, Франция, 20 февраля 2015 года
Одной из самых известных француженок в мире, актрисе Марион Котийяр, исполнилось 50 лет. Она родилась 30 сентября 1975 года в Париже в актерской семье, а в подростковом возрасте переехала с родителями в пригород Орлеана, где ее отец основал собственную театральную студию. К актерскому ремеслу Марион Котийяр приобщалась с детства, играя в пьесах отца и выходя на сцену с матерью.

В 15 лет она поступила в школу драматического искусства в Орлеане – и по ее окончании отправилась в Париж. К тому моменту в ее актерском портфолио уже были небольшие роли в телевизионных короткометражках и эпизод в предпоследней серии телесериала «Горец» (тогда она впервые играла на английском языке).

В 1996 году Марион Котийяр впервые получила главную роль — в телефильме «Хлоя» сыграла девушку, сбежавшую из дома и вынужденную заниматься проституцией. Ее партнершей по картине стала звезда французской «Новой волны» Анна Карина. Вскоре Марион ждал прорыв в карьере: Котийяр запомнилась и полюбилась зрителю благодаря «Такси».

Об этом и других классных проектах с классной актрисой (попсового «Начала» тут не будет, сразу предупреждаем!) – в фотогалерее «Газеты.Ru».