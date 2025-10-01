48-летняя солистка группы «Винтаж» снялась топлес

Российская певица, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах, сидя на полу. Она позировала топлес, прикрывая руками обнаженную грудь.

При этом артистка надела и расстегнула джинсы с дырами и распустила уложенные волнами волосы. В то же время она сделала макияж с широкими черными стрелками и коричневыми тенями на веках и помадой.

Ранее в сентябре 54-летняя российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко показала фигуру в мини-шортах.