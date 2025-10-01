Стало известно, сколько Моргенштерн* должен ФНС

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России 683 тысячи рублей. Об этом в среду, 1 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что ведение своего бизнеса в России певец прекратил в конце августа 2025 года: он закрыл свое ИП. В начале специальной военной операции (СВО) он также вышел из ресторанного бизнеса, передает Telegram-канал.

Ранее появилась информация о том, что Алишер Моргенштерн* начал меньше зарабатывать на своих концертах из-за отъезда из России. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что общие гонорары за выступления уменьшились в несколько раз.

В средствах массовой информации также писали, что Моргенштерн* выступит на дне рождения собаки за 150 тысяч евро. В праздничную программу войдут исполнение 10 песен, подача торта, задувание свечей.

*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.