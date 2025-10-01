Звезда фильма «Брат» экстренно госпитализирован

Народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший в культовом фильме «Брат», экстренно госпитализирован в Москве с болью и першением в груди. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, врачи опасались инфаркта, но этот диагноз не подтвердился. После обследования и рекомендаций по лечению стенокардии Сухорукова отпустили домой.

«Вчера отыграл спектакль, послезавтра — еще один», — заявил сам актер, отметив, что он в хорошем настроении.

Ранее Виктор Сухоруков рассказал о том, что весной перенес операцию на сердце. После острого инфаркт миокарда, который, по его словам, «ничего не предвещало», ему провели коронарное шунтирование. И уже во время операции выяснилось, что это был его второй инфаркт, отмечал артист.