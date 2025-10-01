Дибров прервал молчание после развода

На днях Дмитрий Дибров оформил развод с четвертой женой Полиной. Более 15 лет пара состояла в браке. У супругов трое сыновей.

Однако с лета стали ходить слухи о проблемах в семье, а потом появилась информация, что Полина увлеклась соседом, миллиардером Романом Товстиком. Тот ради эффектной рыжеволосой красавицы даже оставил жену Елену с шестью детьми.

Разразился скандал. Подробности супружеской измены и разводов обсуждали не только в Сети, но и по телевидению. Так, шоумен Андрей Малахов посвятил несколько выпусков своей передачи этой теме. Более того, он умудрился взять интервью и у Елены Товстик, и у Романа Товстика, и у Полины Дибровой.

Мужчину, похожего на Дмитрия Диброва, застали пьяным с полуголыми девушками

Все это время Дмитрий Дибров мужественно молчал и не комментировал развод. Однако в новом выпуске программы "Антропология" он все же прервал тишину. Популярный ведущий дал понять, что беспокоится о своих детях.

"Я, может быть, и изобличил бы все из соображений самовлюбленности, в которой меня обычно изобличают другие. Или даже в назидание другим, бичуя пороки, обрушив грязью миллион терзаний. Но, скажите, ведь папаши могут быть изъяты из жизни ребенка. А мать — нет! Что же, я народно покрою своим гневом мать моих детей?" - задал риторический вопрос Дмитрий Дибров.

Однако, в какой-то момент оставив свою фирменную многословность и изощренность речи, шоумен признался: