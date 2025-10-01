Работа за копейки и скандал с отцом: где сейчас Мария Машкова

Уехавшая из России актриса Мария Машкова заявила о намерении вернуться и сыграть в спектаклях «вживую». Что известно о карьере артистки за границей и ее взаимоотношениях со знаменитым отцом Владимиром Машковым, разбиралось издание News.ru.

Напомним, что Мария Машкова уже несколько лет живет в США вместе с мужем-пианистом Александром Слободяниковым-младшим. Пара растит двух дочерей 13-летнюю Стефанию и 11-летнюю Александру. В 2023 году актриса получила гражданство США. До 2022 года Мария Машкова регулярно ездила в Россию по работе, но после начала специальной военной операции отказалась от участия в российских проектах.

«Обязательно приеду»

Недавно Мария Машкова поблагодарила в соцсетях своих поклонников за интерес к видеоверсии спектакля «Надеждины» и подчеркнула, что хотела бы вернуться в Россию и Украину для живого выступления.

Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

По словам актрисы, ее захлестнули эмоции, когда она увидела, что зрители «так горько плачут, при этом твердо повторяя: будем жить!».

«Я обязательно приеду к вам и сыграю еще раз вживую. Сколько бы мне ни было лет к этому моменту. Обещаю!», — написала она.

Работа за границей

При этом Мария Машкова играет в спектаклях в Израиле, рассказал изданию эмигрант из России Михаил, посетивший постановку с ее участием.

По его словам, актриса сильно похудела, но «бодрости нет, есть надрывность и безысходность». «Видно, что Маша понимает, что работает за копейки, и серость какая-то, нет того лоска», — высказал свое мнение Михаил.

При этом кинокритик Давид Шнейдеров отмечал, что Машкова — хорошая актриса, в США ей придется непросто, так как она уже далеко «не юная девочка», но она вполне способна побороться за роли в Голливуде.

Отношения с отцом

Мария Машкова, несмотря на то, что жила с матерью, поддерживала отношения с отцом. Актриса рассказывала, что иногда Машков забирал ее к себе в гости на выходные, регулярно дарил подарки на дни рождения и общался с ней.

По словам Марии Машковой, она не звонит отцу просто поговорить, так как он очень занятой человек и не любит этого. В понимании Машкова отец — это человек, который может помочь своему ребенку решить конкретную проблему, желательно материальную. признавалась она.

В 2017 году Владимир и Мария Машковы вместе снялись в рекламе банка «ВТБ». Однако после начала спецоперации их отношения испортились. Актер выступил за СВО, его дочь спецоперацию поддержать отказалась.

По словам Марии Машковой, в ходе их последнего разговора, отец потребовал от нее немедленного возвращения в Россию с дочерьми.

«У нас был с ним длинный разговор, который меня шокировал. Я его предупредила — в момент этого разговора я приняла решение, ему об этом сказала: «Раз ты публично вышел, раз ты в Лужниках, мне важно, чтобы мои родственники, мои друзья и коллеги на Украине понимали, что я не поддерживаю тебя в этом выборе»», — рассказала в одном из интервью актриса.

А в 2023 году Машкова пожелала отцу «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге». «Там обнимемся и поплачем, сказав: «А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было». Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я как дочь еще поборюсь за своего», — заявляла она.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила российскому актеру Владимиру Машкову обвинения по трем уголовным статьям - о нарушении территориальной целостности республики, об оправдании российской спецоперации, о нарушении миграционного законодательства.

По данным СБУ, Машков неоднократно высказывался в поддержку спецоперации на Украине, оправдывал вхождение Запорожья, Донбасса и Херсонской области в состав Российской Федерации, а также посещал Крым в 2014-2022 годах.