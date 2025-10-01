Раскол МХАТ, пьянство, романы: как жил и умер Олег Ефремов

1 октября 2025 года могло бы исполниться 98 лет выдающемуся деятелю театра и кино Олегу Ефремову. Он был не только актером, но и режиссером, а также инициатором создания знаменитого театра «Современник». Издание News.ru рассказывает о жизни и смерти Михаила Ефремова.

Олег Ефремов появился на свет в 1927 году в столице. После войны он поступил в Школу-студию МХАТ. В 1956 году Ефремов основал театр «Современник», однако его заветная мечта о МХАТе осуществилась в 1955 году. В 1987 году произошло разделение театра: Ефремов создал МХТ имени Чехова, в то время как Татьяна Доронина основала МХАТ имени Горького.

Ефремов вступал в брак три раза. Его первыми супругами стали Лилия Толмачева и Нина Дорошина. От третьего брака с Аллой Покровской у него родился сын Михаил. Также у актера есть внебрачная дочь Анастасия.

Актер злоупотреблял алкоголем и часто был зачинщиком скандалов. В 1990-е годы у него была диагностирована эмфизема легких, но он продолжал творческую деятельность до конца своих дней. Последняя постановка Ефремова — «Три сестры» (1997).

В 2000 году Олег Ефремов был занят постановкой пьесы «Сирано де Бержерак». Однако он не успел завершить работу над спектаклем. 24 мая того же года, в возрасте 72 лет, Ефремов скончался. Ефремов был похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Константина Станиславского.