Кит Урбан закрутил новый роман после расставания с Николь Кидман

Сегодня стало известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана — вскоре у журналистов появились новые нелицеприятные подробности. По данным TMZ, музыкант уже вовсю крутит роман с другой женщиной.

Издание отмечает, что супруги фактически живут раздельно с начала лета, а официально о разрыве стало известно широкому кругу лиц лишь 29 сентября.

«Все признаки указывают на то, что Кит с другой женщиной. Николь это не оспаривает, но она все еще в шоке. Весь Нэшвилл об этом говорит», — говорят инсайдеры.

Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан прожили в браке 19 лет и воспитывают двух дочерей — 17-летнюю Сандэй Роуз и 14-летнюю Фэйт Маргарет. Инициатором разрыва стал именно Урбан. При этом Кидман, по словам инсайдеров, пыталась сохранить семью и «не хотела расставания».