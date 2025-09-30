Организаторы объявили его украинцем: Слепаков* выступит в Лондоне

Комик Семен Слепаков* (признан иноагентом Минюстом РФ) даст концерт в Лондоне. Об этом сообщает RT.

По информации источника, концерт запланирован на 1 октября. Отмечается, что мероприятие пройдет в небольшом клубе, однако цены на билеты можно приобрести за 65-950 евро (от 7 до 105 тысяч рублей по текущему курсу).

При этом, в анонсе Слепакова* представляют как «израильтянина по паспорту и духу, корни которого уходят на Украину». Кроме того, организаторы также упоминают его как «запрещенного комика из России».

Помимо Лондона, концерты Слепакова* пройдут еще в пяти городах Великобритании. Мероприятие будет идти на русском языке.

*признан иноагентом Минюстом РФ