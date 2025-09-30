Мать Сергея Жукова экстренно госпитализировали

Мать певца Сергея Жукова, известного по выступлениям в группе «Руки Вверх!», госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 72-летнюю Лилию Наильевну доставили в больницу. У нее зафиксировано нарушение мозгового кровообращения. Жуков, как отмечается, лично ее сопровождал в момент госпитализации.

Подробности состояния здоровья женщины на момент написания заметки не сообщаются.

