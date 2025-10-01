Подавший на Пугачеву иск юрист заявил об усталости россиян от ее поведения

Адвокат Александр Трещев, подавший иск к Алле Пугачёвой на сумму в 1,5 миллиарда рублей, заявил, что россияне крайне негативно воспринимают поведение певицы. По его словам, многочисленные отклики в интернете под публикациями о Примадонне отражают общее настроение общества.

© Московский Комсомолец

Под новостями о его иске оставляют комментарии тысячи реальных граждан. Там нет ни одного доброго слова в адрес Пугачёвой. Люди устали от её высокомерия и ощущения безнаказанности, отметил юрист в беседе с NEWS.ru.

«Это целая схема»: ветеран Афганистана сделал новое заявление о Пугачевой

Он также выразил сомнение в законности приобретения певицей квартиры в центре Москвы, подчеркнув, что жильё могло быть получено на льготных условиях, недоступных большинству граждан, якобы из-за её близости к властным кругам.

Кроме того, Трещев напомнил, что артистка получает немалый доход от авторских прав на песни, созданные другими композиторами. По его утверждению, на протяжении многих лет Пугачёва выкупала права на хиты талантливых авторов за символические суммы.

Это целая схема, которую предстоит тщательно проверить. Только на авторских отчислениях она зарабатывает не менее 28 миллионов рублей, а, возможно, и гораздо больше, подчеркнул он.