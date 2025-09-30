Искалеченная в Дубае модель рассказала о переменах в жизни

Модель Мария Ковальчук, которую весной 2025 года нашли искалеченной в Дубае, призналась, что изменила свои взгляды на жизнь. С недавнего времени она начала верить в Бога, так как, по ее мнению, только чудо помогло ей выжить с тяжелыми травмами.

История Ковальчук стала известна в марте. Тогда СМИ написали о девушке, которую обнаружили на обочине дороги с многочисленными переломами. Ходили слухи, что модель пострадала на вечеринке с шейхами, однако потом она опровергла эту информацию, обвинив во всем богатых наследников. Впрочем, сами они отрицают, что причастны к тому, что произошло с Марией.

На реабилитацию Ковальчук ушло несколько месяцев. Сейчас она активно ведет личный блог, в котором рассказывает, как возвращается в обычной жизни. Во время недавнего разговора с пользователями Мария призналась, что начала верить в Бога.

«Я всегда верила во Вселенную, в космос, в планеты, в звезды, то есть то, что присутствует в нашем мире, и как бы на что можно опираться в плане веры. Сейчас я начала верить в то, что Бог существует, существуют Ангелы-Хранители, сила и поддержка Рода. Что как не чудо вообще то, что после таких травм я выжила, я могу ходить и вести полноценный образ жизни», - отметила модель.

Напомним, что из-за травм Мария перенесла несколько сложных операций. Сейчас она восстанавливается в Норвегии. Также она проходит терапию с двумя психологами.

Ранее участница вечеринки с Марией Ковальчук заявила, что подает на нее в суд в 3 странах.