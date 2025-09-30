Представшая топлес Семенович рассказала о своем похудении

Анна Семенович не скрывает, что упорно борется с лишними килограммами. Правда, иногда бывшая «блестящая» срывается на пироженки и другие опасные для фигуры вкусности. Поэтому после таких откатов требуются срочные меры для сжигания жиров.

Сегодня Семенович отправилась на специальный массаж. Анна сняла себя на камеру во время процедуры — на ней было только полотенце.

«Сегодня день себя, готовлюсь к завтрашним съемкам. <…> Избавляюсь от лишнего жира. Уходи, уходи!» — эмоционально заклинала жир артистка.

Исполнительница добавила, что уже сбросила два килограмма.

«Очень экологично стройнею, без стрессов, очень довольна собой, своей силой воли. Вчера так хотела жрать вечером! Только и думала, что бы съесть. Но удержалась и не подошла к холодильнику. Я герой!» — похвасталась своим достижением Семенович.

