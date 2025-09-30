Лолиту захотели лишить возможности зарабатывать в России
Адвокат, ветеран Афганистана Александр Трещев раскритиковал певицу Лолиту Милявскую за позитивный комментарий о народной артистке Алле Пугачевой. Об этом сообщает News.ru
Ранее Лолита прокомментировала новое интервью Пугачевой. Она отметила, что увидела в интервью «нормальные человеческие воспоминания, переживания», а не окончательный разрыв связей с Россией. Певица подчеркнула, что Пугачева «как была величайшим русским достоянием, так и остается».
Пугачева покинула Россию после признания ее мужа, комика Максима Галкина* иностранным агентом в сентябре 2022 года. В Госдуме призывали объявить иноагентом и саму певицу - из-за ее слов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.
СМИ писали, что из-за заявлений Пугачевой в новом интервью Трещев подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации.
* включен в реестр иноагентов Минюстом РФ.