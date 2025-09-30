Лолиту захотели лишить возможности зарабатывать в России

Адвокат, ветеран Афганистана Александр Трещев раскритиковал певицу Лолиту Милявскую за позитивный комментарий о народной артистке Алле Пугачевой. Об этом сообщает News.ru

Ранее Лолита прокомментировала новое интервью Пугачевой. Она отметила, что увидела в интервью «нормальные человеческие воспоминания, переживания», а не окончательный разрыв связей с Россией. Певица подчеркнула, что Пугачева «как была величайшим русским достоянием, так и остается».

«Когда начинаешь зализывать Пугачеву, значит, по моему мнению, не сделала вывод после «голой» вечеринки. Считаю, что Лолите следует отрезать возможности заработка в России», - так слова певицы прокомментировал Трещев.

Пугачева покинула Россию после признания ее мужа, комика Максима Галкина* иностранным агентом в сентябре 2022 года. В Госдуме призывали объявить иноагентом и саму певицу - из-за ее слов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

СМИ писали, что из-за заявлений Пугачевой в новом интервью Трещев подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации.

* включен в реестр иноагентов Минюстом РФ.