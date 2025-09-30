«Это целая схема»: ветеран Афганистана сделал новое заявление о Пугачевой

Жители России устали от поведения певицы Аллы Пугачевой, которая благодаря «схеме» с покупкой прав на песни продолжает зарабатывать миллионы. Об этом заявил News.ru ветеран боевых действий в Афганистане, адвокат Александр Трещев, подавший иск к артистке.

Ранее Трещев сообщил, что попросил Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС РФ. А после выхода скандального интервью певицы 10 сентября подал иск о защите чести и достоинства на сумму 1,5 млрд рублей. По словам юриста, он воспринял слова Пугачевой «на свой счет».

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев отметил, что под новостями о его иске «оставляют свои комментарии тысячи реальных россиян», и «нет ни одного доброго слова о Пугачевой».

«Вся страна устала от ее хамства и ощущения вседозволенности. (…) У Пугачевой здесь есть недвижимость, она получает авторские отчисления. Да, сама не писала песни, но годами активно скупала права на песни других авторов, талантливых, за бесценок. Это тоже целая схема, в которой предстоит разобраться», — заявил Трещев.

По данным адвоката, Алла Пугачева только на авторских отчислениях «зарабатывает минимум 28 млн рублей».

Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (включен в список иноагентов) и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. А в октябре того же года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.