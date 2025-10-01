Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) закрыл свой бизнес в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

По данным сервиса, индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения.

ИП Моргенштерна было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений.

Артиста включили в реестр иноагентов весной 2022 года.

Накануне Федеральная налоговая служба (ФНС) начала розыск Моргенштерна из-за его задолженности в размере 683 тысячи рублей.

Еще в конце августа рэпер окончательно перестал проявлять какую-либо бизнес-активность в РФ: он закрыл свое последнее индивидуальное предпринимательство, а также вышел из ресторанного бизнеса.

