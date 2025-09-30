Орлова объяснила отказ от естественных родов

Певица Ольга Орлова призналась, что двое ее детей появились на свет в результате кесарева сечения, так как были медицинские показания и серьезный риск для нее остаться инвалидом. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа».

По словам артистки, первая беременность была очень сложной, а кесарево стало вынужденной мерой.

«Артем ножками лежал. Плюс у меня был симфизит и в первом, и во втором случае. Это когда внутренний таз расходится, вот эти кости, и нельзя рожать самостоятельно, потому что, если вдруг они лопаются, то человека невозможно сшить, он остается инвалидом», — поделилась Ольга Орлова.

Из-за сложной беременности и родов артистка долго не решалась на второго ребенка.

«Когда я рожала Аню, мне было 45 лет. Мне кажется, в 45 уже не рожают самостоятельно из-за возрастных историй», — отметила она.

При этом певица пожаловалась на травлю в соцсетях во вторую беременность за якобы накладной живот, что было особенно обидно, так как она действительно вынашивала дочь сама.

