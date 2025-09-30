В России хотят признать иноагентами участников «Каламбура»

Участников «Каламбура» попросили проверить и признать иностранными агентами. Как сообщает «Абзац», соответствующую просьбу в Генпрокуратуру направили общественники из организации «Зов народа».

© Кадр видео Youtube

«Зов народа» просит проверить артистов Юрия Стыцковского, Вадима Набокова и Алексея Агопьяна на иностранное влияние. Отмечается, что артисты занимают антироссийскую позицию, однако продолжают зарабатывать в РФ, в том числе продавая продукцию с персонажами «Каламбура».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать историка моды и телеведущего Александра Васильева иноагентом. Незадолго до этого в СМИ появились сообщения, что знаменитость отказывается возвращаться в Россию, даже за огромные деньги. Он покинул страну вскоре после начала спецоперации и в настоящее время проживает во Франции.