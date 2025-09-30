Леонтьев прокомментировал смерть в США автора "Зурбагана" Чернавского

Валерий Леонтьев отозвался на смерть коллеги - музыканта Юрия Чернавского. Артист умер 29 сентября в возрасте 78 лет в США.

Чернавский, родившийся в 1947 году в Тамбове, - композитор, аранжировщик, продюсер, мультиинструменталист, автор десятков хитов: "Зурбаган", "Отраженье в воде", "Сирена", "Робинзон", "Лунное кино", "Робот" - всего не менее двухсот.

Леонтьев исполнял ряд песен автора: "Маргариту", "По дороге в Голливуд", "Санта-Барбару", "Человека дождя".

В беседе с MK.RU артист заметил, что все те, кто слышал песни Чернавского, "уже не могли их забыть или стереть из памяти".

"Его музыка была пронизана солнцем, радостью, светлой печалью и, конечно же, надеждой", - говорит Леонтьев, добавляя, что вся жизнь соратника "была ожиданием и надеждой".

"Надеюсь, его несбывшиеся мечты сбудутся в следующей жизни, они станут музыкой, и те, кто любили и любят его, эту музыку услышат", - заключил певец.

Юрий Чернавский работал с ведущими отечественными ВИА и рок-группами, писал музыку для кино и анимации, в ряде случаев выступая и как сценарист.