Агата Муцениеце официально сменила фамилию

Агата Муцениеце, недавно вышедшая замуж за музыканта Петра Дрангу, официально сменила фамилию. Ещё накануне церемонии она сообщила, что решила отказаться от девичьей и даже сменила имя в запрещённой в России соцсети. А сегодня подруга актрисы Александра Рей опубликовала видео, сделанное возле МФЦ, где Муцениеце занималась переоформлением документов.

© Super.ru

Рей с иронией отметила, что встреча после долгого перерыва прошла в необычном месте.

«Как давно мы не виделись! И где она попросила меня с ней встретиться? В МФЦ! Супер! Лучшая моя жизнь! Сейчас я еду с Агатой по делам её дальше, делать документы!» — поделилась она.

Сама актриса в ответ заявила: «Потому что я теперь Дранга!» Подруги пошутили, что Александре, возможно, тоже предстоит такой опыт, когда она выйдет замуж.

Ранее Агата Муцениеце пожаловалась на поведение дочери от Павла Прилучного. Актриса призналась, что Мие невозможно угодить с одеждой.