Стало известно о миллионном долге Баскова перед налоговой

Федеральная налоговая служба выставила счет популярному певцу Николаю Баскову на сумму более миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

««Золотой голос России» задолжал 1 миллион 253 тысячи 451 рубль по своему ИП», — утверждает канал.

При этом издание обратило внимание на то, что в настоящее время певец занимается ремонтом своего дома, «куда наверняка вкладывает копеечку».

Ранее Николай Басков заявил, что с начала российской спецоперации на Украине получил около 280 тысяч проклятий и угроз. При этом угрозы поступали не только в его адрес, но и в адрес его матери.