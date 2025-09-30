Пригожин назвал «перебором» увлечение музыкантов фольклором

Возвращение музыкантов к жанру фолк похвально, но здесь не должно быть перегибов, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Быстрая коммерциализация фольклорной музыки может привести к культурной «изжоге», заявила заслуженная артистка России Пелагея в рамках форума «Российская креативная неделя». Пригожин объяснил, почему так происходит.

«Возможно, Пелагея права, потому что бывает такое, когда перенасыщенность. Сейчас все кинулись в этот фолк, в русскую народную музыку, с перебором… Сейчас, допустим, выстрелила Куртукова, это шикарный трек, шикарная артистка. А уже дальше это может быть перебором. Все поняли, что жанр популярен. Куда ветер дует, туда все и бегут. Никто не хочет идти по своей тропинке», - объяснил он.

При этом Пригожин указал на важность фолка с точки зрения культурного кода страны.

«В моем понимании это наша идентификация, «русскость». Конечно, элементы фолка должны присутствовать в любом жанре. Сейчас музыка стала ближе к англицизму, со всеми сленгами, нюансами… На мой взгляд, очень важно сегодня перейти в свое русло. В этом смысле фолк, конечно, нужен. Мы за 30 лет немного этот жанр потеряли, теперь молодежь снова понимает важность этого жанра», - добавил собеседник НСН.

Ранее заслуженная артистка России Пелагея заявила, что сегодня набирает обороты тренд на псевдонародную музыку, которая состоит из одинаковых рифм и текстов.