Возлюбленный Дибровой официально развелся с женой

Роман и Елена Товстик официально разведены, передаёт корреспондент Super из зала суда. По брачному договору Елене остался особняк стоимостью 600 миллионов рублей, а также несколько других объектов недвижимости. Старшие дети будут проживать с отцом, а младшие останутся с матерью.

© Соцсети

По словам адвоката бизнесмена Филиппа Рябченко, для детей вообще ничего не поменялось.

«Родители не препятствуют общению с детьми и никогда не препятствовали», — заявил он в беседе с журналистами.

Напомним, Роман и Елена Товстик были вместе 22 года. Они начали бракоразводный процесс почти сразу после того, как стало известно о романе бизнесмена с Полиной Дибровой. Как только слухи разошлись по Сети, Елена опубликовала траурный пост, где душераздирающе рассказала об измене мужа. Спустя время появилась информация, что Роман подал на развод. Он якобы намеревался отобрать у жены шестерых детей и оставить её практически ни с чем, что вызвало общественный резонанс. В конце концов, Товстики приняли решение разойтись мирно.

Гордон сделала заявление после новостей о «гаремном клубе» Товстиков

Несмотря на то, что Елена Товстик открыто винит Полину Диброву в своём разводе, сама блогер свою причастность к этому отрицает. В нескольких интервью она настаивала на том, что проблемы в семье Романа и Елены начались задолго до того, как у Полины появились чувства к бизнесмену.