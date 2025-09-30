Три брака и концерты в колониях: раскрыта личность новой возлюбленной Гуфа

Российский рэп-исполнитель Гуф опубликовал снимок с новой возлюбленной. На фото Алексей Долматов стоит в обнимку с певицей Вероникой Нестеровой у живописного бассейна на тропическом острове в Таиланде. И если раньше рэперу удавалось объяснить их совместные фотографии в социальных сетях музыкальным сотрудничеством, то теперь у поклонников артиста не осталось сомнений — звезда закрутил новый роман.

«Я сейчас позвоню Айзе. И скажу, что ты балуешься», — прокомментировала публикацию одна из подписчиц Долматова.

«Алексей, вы конечно ходок», — оценила любовные похождения звезды другая поклонница.

Вероника Нестерова известна в шоу-бизнесе под псевдонимом Lady Bro. Девушка работает в жанре рэп-шансон с лирическим уклоном. Вероника часто дает благотворительные концерты в колониях. Нестерова признается, что именно там самые внимательные слушатели, глубоко вникающие в каждое слово. Певица трижды была замужем. Она воспитывает 17-летнего сына и 8-летнюю дочь.

Всего месяц назад Гуф расстался со своей невестой Разият Салаховой.