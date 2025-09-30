Брак с Кеосаяном, возвращение на сцену, критика СВО: как живет Алена Хмельницкая

Актриса Алена Хмельницкая вернулась на сцену после смерти ее бывшего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. News.ru рассказал, что известно об артистке.

Карьера и отношения

Хмельницкая родилась 12 января 1971 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ она выступала в театре «Ленком». Кинодебют актрисы состоялся еще в 12 лет — она появилась в музыкальном фильме «Карамболина-карамболетта». Широкую популярность Хмельницкая получила после исполнения роли Леонсии Солано в картине «Сердца трех». Всего на сегодняшний день она снялась более чем в 90 фильмах.

В 1993 году Хмельницкая связала свою жизнь с Тиграном Кеосаяном. Через год у них родилась дочка Александра, а в 2010 году — Ксения. В 2014 году стало известно, что супруги развелись и долго это скрывали. Артистка рассказывала, что в один момент Кеосаян вышел на публику со второй женой, главредом RT Маргаритой Симоньян, которая была беременна уже вторым ребенком.

«Знакомые не понимали, что происходит. После этого я согласилась сделать для журнала красивую фотосессию с дочками и просто сказала фразу: "Мы разошлись"», — поделилась Хмельницкая.

В 2016 году актриса начала отношения с бизнесменом Александром Синюшиным, однако в 2024 году заявила о разрыве.

Смерть Кеосаяна

26 сентября Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна после длительной комы. Хмельницкая, как и другие близкие и коллеги режиссера, выразила соболезнования. Сама артистка предпочитает хранить молчание и не давать публичных комментариев.

«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосаяна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как царство ему небесное», — заявила Хмельницкая.

28 сентября в Москве простились с режиссером. Побывала на церемонии и его бывшая супруга.

Что говорила Хмельницкая о спецоперации?

По информации СМИ, впервые Хмельницкая выразила свою позицию по спецоперации в 24 февраля 2022 года — она выступила против СВО. Однако сейчас этой публикации в соцсетях нет. Вместо нее можно найти пост от 9 мая того же года.

«Слезы сегодня не только в память о той войне, но и о той, которая происходит сейчас! До сих пор это кажется страшным сном», — отметила актриса.

Кеосаян рассказывал, что пытался повлиять на позицию бывшей жены, однако та его не слышала.

Чем сейчас занимается Хмельницкая?

Хмельницкая продолжает выступать в театре. Сейчас она занята в спектакле «Старший сын», показ которого состоялся 29 сентября в театре «Русская песня». Вместе с ней на сцене появились Дмитрий Ендальцев, Дмитрий Власкин, Евгения Крегжде и другие. Повторный показ запланирован на 9 ноября.