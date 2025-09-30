Гордон сделала заявление после новостей о «гаремном клубе» Товстиков

Юрист Катя Гордон выступила с неоднозначным заявлением, намекнув на прекращение работы с Еленой Товстик. В личном Telegram-канале она опубликовала пост, в котором отметила, что адвокат в любой момент может отказаться от клиента, чьи принципы не разделяет.

© Passion.ru

О том, что у Гордон и Товстик появились разногласия, заговорили еще пару недель назад. Появились новости, что Елена отказалась от услуг Кати, однако сама юрист эту информацию опровергала. Теперь же подруга телеведущей Леры Кудрявцевой лично высказалась о возможном разрыве договора.

«Клиенты бывают разные… Иногда они врут, иногда нет… Иногда оказываются хорошими людьми, иногда подлецами… Ты связан этикой и понятиями - и потому обязан промолчать, даже если ты многократно обманут. Но отказаться от того, чьи принципы ты не разделяешь, ты, конечно, можешь!» - заявила Гордон.

Примечательно, что этот пост Катя опубликовала после того, как появились новости о «гаремном клубе» Романа и Елены Товстик. СМИ выяснили, что супруги устраивали вечеринки, на которые Елена приводила подруг для своего мужа, а сама наблюдала за их взаимодействиями.

Екатерина Гордон объяснила, для чего Роман Товстик оплатил жене операцию

Ранее адвокаты Полины и Дмитрия Дибровых пригрозили подать в суд на Катю Гордон за травлю.