Пугачева сохранила авторские права на все свои песни в России

В творческой копилке народной артистки России Аллы Пугачёвой насчитывается 166 композиций, и все права на них остались за исполнительницей. Эту информацию подтвердил реестр произведений российских правообладателей, сообщает РИА Новости.

Благодаря сохранённым правам Алла Пугачёва может получать доход от публичного исполнения своих песен другими артистами. Примечательно, что более 40 композиций из её репертуара были написаны самой певицей — она является автором текстов этих произведений.

«Российское авторское общество — организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определённые способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачёвой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей», — пояснила юрист Ирина Остапчук.

Напомним, что ранее суд принял к рассмотрению иск от Александра Трещёва, по которому он потребовал взыскать с Аллы Пугачёвой 1,5 миллиарда рублей. Помимо этого адвокат хотел лишить её авторских отчислений за песни, из-за чего Примадонна могла остаться без внушительной части своего дохода.