Пугачева сохранила авторские права на все свои песни в России

Алла Пугачёва сохранила авторские права на все свои песни в России: подробности

Super.ru

В творческой копилке народной артистки России Аллы Пугачёвой насчитывается 166 композиций, и все права на них остались за исполнительницей. Эту информацию подтвердил реестр произведений российских правообладателей, сообщает РИА Новости.

© Legion-Media

Благодаря сохранённым правам Алла Пугачёва может получать доход от публичного исполнения своих песен другими артистами. Примечательно, что более 40 композиций из её репертуара были написаны самой певицей — она является автором текстов этих произведений.

«Российское авторское общество — организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определённые способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачёвой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей», — пояснила юрист Ирина Остапчук.

Напомним, что ранее суд принял к рассмотрению иск от Александра Трещёва, по которому он потребовал взыскать с Аллы Пугачёвой 1,5 миллиарда рублей. Помимо этого адвокат хотел лишить её авторских отчислений за песни, из-за чего Примадонна могла остаться без внушительной части своего дохода.