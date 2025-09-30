Татьяна Лазарева* высказалась о возвращении в Россию

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что намерена вернуться в Россию. Об этом знаменитость рассказала, отвечая на соответствующий вопрос интернет-пользователя.

«Хотелось бы вернуться в Россию. Я, в общем-то, и не очень хотела оттуда уезжать, если честно. А уж когда смогу это сделать, не знаю. Но вернусь обязательно, хотя бы из любопытства», — поделилась знаменитость.

Также Лазарева раскрыла, что хотела бы снова побывать в родном Новосибирске. По признанию артистки, ее тянет не столько к самой местности, сколько к эмоциям, которые она испытывала, находясь там.

«Там было очень много друзей, а сейчас их осталось очень мало. И я оттуда давно уже уехала: мне тогда было 28, а сейчас — 59. Там классно, и, конечно, я когда-нибудь туда вернусь. Привет там всем!» — поделилась своими чувствами телеведущая.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.