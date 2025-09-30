Долги, три брака, поддержка СВО: где сейчас Игорь Петренко

Актер Игорь Петренко завоевал популярность благодаря своим ролям в фильмах «Звезда», «Водитель для Веры» и «Кармен». Сегодня он продолжает свою творческую деятельность. Издание NEWS.ru рассказало, какие факты известны о его жизни.

Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме. В 1992 году его задержали за соучастие в убийстве и приговорили к восьми годам условного заключения. В 2000 году он закончил обучение в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, после чего начал свою актерскую карьеру. Его популярность резко возросла после премьеры фильма «Звезда». Среди других известных работ актера — «Кармен», «Водитель для Веры» и «Лучший город Земли». В 2013 году он исполнил роль Шерлока Холмса в российском телесериале.

Как стало известно, судебные приставы взыскивают с Петренко более 1,3 млн рублей, в основном за неуплату алиментов. В 2023 году он полностью погасил долг перед бывшей женой Екатериной Климовой, выплатив около 10 млн рублей. Также у него есть три исполнительные производства за штрафы за парковку.

Петренко вступал в брак трижды. Его первая супруга, Ирина Леонова, стала женой в начале 2000-х, но их союз распался к 2004 году. В том же году Петренко связал свою жизнь с Екатериной Климовой, у них родились двое сыновей. Однако в 2014 году их брак завершился. В 2016 году он снова женился, на этот раз на Кристине Бродской, и у них появились трое дочерей.

С 2014 года актер участвует в гуманитарных миссиях в Донбасс и поддерживает специальную военную операцию. В 2024 году он заявил, что художники, осуждающие СВО, должны либо оставаться в стороне, либо поддерживать свою страну.