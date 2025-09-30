Михалков ответил на слова Пугачевой о его проблемах со здоровьем

Режиссер Никита Михалков отреагировал на высказывание Аллы Пугачевой, которая привлекла внимание к его здоровью фразой: «Никитушка, не болей» в интервью с Екатериной Гордеевой (признана в РФ иноагентом).

Его слова передает региональное издание GOROD48.

«Какие проблемы [со здоровьем]? Спина болит — это правда!» — ответил кинематографист, не вдаваясь при этом в детали.

Михалков, как отмечает GOROD48, стал участником пресс-конференции в Липецке, где накануне показывал спектакль «12» в Академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого. На мероприятии режиссер появился с тростью, что также вызвало обеспокоенность о его здоровье.

Накануне Трещев потребовал через суд взыскать с Аллы Пугачевой 1,5 млрд рублей. В исковом заявлении юрист возмутился тем, что знаменитость в недавнем интервью Гордеевой положительно охарактеризовала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Позднее СМИ сообщали, что против Пугачевой могут возбудить уголовное дело после слов о Джохаре Дудаеве в интервью. Ее могут обвинить в нарушении статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма.